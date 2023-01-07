Wout Weghorst'tan Beşiktaşlı taraftarlara veda gibi sevinç

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüsü, Kasımpaşa maçının ardından yaşadığı sevinçle taraftarları endişellendirdi.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı sevinci çok sayıda soru işaretini beraberinde getirdi.

Maçın 45. dakikasında attığı golün ardından siyah-beyazlı tribünlere koşan yıldız oyuncu, Beşiktaşlı taraftarlara sevgisini gösterirken, veda eder gibi bir davranışta bulundu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon ligde şans bulduğu 16 karşılaşmada sekiz gol atan Weghorst, yaz transfer döneminde Championship takımlarından Burnley'den kiralanmıştı.

Arjantin'i zorlamıştı

Dünya Kupası'nda özellikle Arjantin karşısında attığı iki golle dikkat çeken deneyimli golcünün adı son günlerde hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United ile anılıyordu.

Burnley'e geçtiğimiz yıl 14 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Wolfsburg'dan transfer olan Weghorst, Premier Lig'de şans bulduğu 20 karşılaşmaya iki gol ve üç asist sığdırmıştı.

Kariyerinin en iyi dönemini Wolfsburg'da geçiren 30 yaşındaki golcü, 2020-2021 seznunu 41 karşılaşmada 25 golle tamamlayarak ses getirmişti.