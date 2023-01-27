Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Hollandalı santrfor Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'da uzun süre oynamak istediğini söyledi.

Manchester United'ın Harry Kane ve Victor Osimhen gibi isimlerle ilgilenmesine rağmen kendine güvenen Weghorst, takımdaki kaliteye vurgu yaptı.

"Manchester United için her şeyi elimden geldiğince iyi yapmak istiyorum ve eğer her şey yolunda giderse burada kalmayı çok isterim.

Takımdaki ilk birkaç günümde kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. Tesisler, kulüp, oyuncu kalitesi ve oyun sistemimiz harika.

Her şey çok fazla kaliteye sahip ve bu her oyuncunun ait olmak istediği bir ortam. İlk haftamın iyi geçtiğini düşünüyorum ve burada bir rol edebileceğime inanıyorum"