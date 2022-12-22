Beşiktaş'ın santrforu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yaşadıklarını anlattı.

Beşiktaş ve Hollanda Millî Takımı'nın santrforu Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşan golcü futbolcu, Arjantin maçından sonra Messi'ye sadece saygı duyduğunu göstermek istediğini söyledi.

Weghorst, Arjantin yıldızının buna çok açık olmadığını da vurguladı.

Ne söylendi?

A Spor'a konuşan Weghorst, yaşananlarla ilgili şu yorumu yaptı:

"Dürüst olmak gerekirse kupayı (Dünya Kupası) kimin kazandığını çok umursamadım. Maç içinde benim için herkes aynıdır. Messi ya da bugünkü rakibimiz Burak. Benim için isimlerin hepsi aynıdır.

"Ben yapmam gerekenler için hep savaşırım. Dünya Kupası'ndaki maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi ile bazı şeyler yaşadık. O bu anlara biraz şaşırdı.

"Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım ama şu an çok da fazla dile getirmek istemiyorum. Kendisine çok fazla saygı duyuyorum. Bir futbolcu olarak çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi.

"Maçtan sonra da bu saygıyı ve duyguyu göstermek istedim ama o, buna çok açık değildi. Şu anda en azından benim adımı öğrenmiş oldu."

Neler olmuştu?

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale çıktı.

Maç sonrasında röportaj veren Lionel Messi, bir anda kafasını çevirdi ve ekranda görülmeyen bir kişiye doğru, "Ne bakıyorsun aptal, ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" dedi.

Messi'nin bu sözleri söylediği kişinin Weghorst olduğu daha sonradan anlaşıldı.