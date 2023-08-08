Geçtiğimiz sezona Beşiktaş formasıyla başlayan Hollandalı golcü, gelecek sezon Almanya’da top koşturacak.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Premier Lig’in dev kulüplerinden Manchester United’ın yolunu tutan Hollandalı golcü Wout Weghorst'un yeni takımı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim oldu. Alman basınından Bild’de yer alan haberde Weghorst’un bonservisini elinde bulunduran Burnley’nin bu transfere onay verdiği ve Weghorst’un kısa süre içinde yeni takımına katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yaz transfer olduğu Beşiktaş’ta çıktığı 16 karşılaşmada sekiz gol atan 31 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla iyi bir dönem geçirdikten sonra adından sıklıkla söz ettirmiş ve bu performansının ödülünü Manchester United ile Premier Lig’e dönerek almıştı.

Yeniden Bundesliga'ya

Weghorst United’da tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken, sadece iki gol kaydetmişti.

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Kariyerinin en iyi dönemlerini Wolfsburg ile Bundesliga’da yaşayan Weghorst, dört sezon top koşturduğu Almanya’da 144 karşılaşmaya çıkarken, 70 gol atmıştı. Bundesliga’da bir dönem Robert Lewandowski’nin ardından en etkili golcü olan Weghorst, Dünya Kupası’ndaki dört maçta 33 dakika süre almış ve Arjantin’e karşı iki kez fileleri sarsmayı başarmıştı.