Manchester United'ın Hollandalı menajerden sürpriz bir hamle geldi.

NE OLDU? Yeni transfer, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Antony ve Marcus Rashford'ın da yer aldığı hücum hattına katıldı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Menajer Erik ten Hag, Viaplay'e verdiği demeçte Weghorst'a olan ihtiyacını şu sözlerle açıkladı: "Onu kariyeri boyunca uzun süredir takip ediyorum ve 16 yaşından beri tanıyorum. Gittiği her yerde şaşırttı. Evet, Tabii ki gözlemlediğim bir oyuncu. Tüm takımlarda bir şeyler ekleyebileceğini veya bir şeyleri güçlendirebileceğini gösterdi. İnanılmaz bir zihniyete sahip. Savunmada bile bir takıma değer katabiliyor."

UNITED'IN CRYSTAL PALACE KARŞISINDAKİ İLK 11'İ

MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? Çarşamba günü Crystal Palace ile karşılaşan United, bu hafta sonu ise lider Arsenal'e konuk olacak.