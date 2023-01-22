Manchester United'a imza atan Hollandalı santrfor, siyah-beyazlı takımda duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdaki dönemiyle alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı.

Hollandalı santrfor, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaptığı antrenmanlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Ne söylendi?

Sky Sports'a konuşan Weghorst, United'a transfer sürecini anlatırken aynı zamanda Beşiktaş'taki şikâyetiyle ilgili de şunları söyledi:

"Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikâyetçiydim."

Wout Weghorst'u ne bekliyor?

Manchester United formasıyla ilk maçına Crystal Palace karşısında çıkan 30 yaşındaki golcü, henüz gol veya asistle tanışamadı.

Tecrübeli futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'ın pazar günü oynayacağı Arsenal karşılaşmasında ilk golünü bulmaya çalışacak.

Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 resmî maçta dokuz gol atıp dört de asist yapmıştı.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley, sözleşmenin erken feshi nedeniyle Weghorst için Beşiktaş'a 2.8 milyon euro ödemişti.