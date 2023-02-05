Jürgen Klopp, Wolves tribünlerinin tezahüratlarına rağmen Liverpool için hâlâ 'doğru adam' olduğunu savundu.

NE OLDU? Liverpool, cumartesi günü Molineux'de Wolves'a 3-0 yenildi ve ligde bu sezonki yedinci yenilgisini aldı. Kırmızılar, Wolves kaptanı Ruben Neves ikinci yarının ortasında fişi çekmeden önce Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ve ardından Craig Dawson'ın vuruşuyla 12 dakika içinde 2-0 geriye düştü.

NE SÖYLENDİ? Klopp, cumartesi günkü maçın son dakikaları oynanırken ev sahibi taraftarların "Sabah kovuluyorsun" tezahüratını dinlemek zorunda kaldı. Alman menajere, Anfield'da işleri tersine çevirme yeteneğine hâlâ güvenip güvenmediği soruldu ve Klopp, "Evet, evet. Kesinlikle" diye yanıtladı. Ancak Liverpool hocası takımının kötü performansları için bahaneler sunmaktan bıktığını da söyledi.

"Nasıl endişelenmeyeyim? Burada oturup her şeyin yolunda olduğunu ve iyi iş çıkardığımızı söyleyemem. Bunun geçen sezon 63 maç oynamış olmamızla alakalı olup olmadığı soruldu. Evet, tabii ki sezonun ilk bölümünü etkilediği açık. Ancak bunun acısını daha ne kadar çekeceğiz? Şimdi şubat ayındayız. Hazırlanmak için tam bir haftamız vardı, bir sonraki maça hazırlanmak için de daha sekiz dokuz günümüz var."

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool, bu sezon şimdiden önceki sezonun tamamından daha fazla lig golü yedi ve önceki iki sezonun toplamından daha fazla deplasman maçı kaybetti. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi potasından 13 puan uzakta ve ligin zirvesinden daha çok, ligin dibine yakın durumda.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Jürgen Klopp'un ekibi, Premier Lig'de 13 Şubat'ta Merseyside derbisinde Anfield'da Everton'ı konuk edecek.