Willian'ın Chelsea'den ayrılmaya niyeti yok

Chelsea’nin Brezilyalı yıldızı Willian, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen ocak ayında hiçbir kulüple görüşmeyeceğini söyledi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden ’deki yedinci sezonunu geçiren Willian, yakın zamanda takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

31 yaşındaki oyuncu ile ’nın ilgilendiği iddia edilse de, kendisi İngiltere’de kalmayı tercih ediyor.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Willian, “Chelsea’den henüz yeni sözleşme teklifi almadım. Diğer kulüplerle görüşmek istemiyorum çünkü sezon sona kadar sözleşmem var. Chelsea’nin oyuncusuyum ve kulübümden haber bekliyorum” dedi.

Chelsea’de mutluğu olduğunu söyleyen Willian, “Bu kulübün formasını giymek beni mutlu ediyor. Ancak burada kalmam yalnızca benim elimde olan bir şey değil. Haber bekliyorum. Benim ne istediğimi biliyorlar, ben de ne istediğimi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Takımda genç oyuncuların olmasını bir avantaj olarak nitelendiren Willian, “Onlar sayesinde ben de genç hissediyorum. Onlara yol göstermeye çalışıyorum. Zaman zaman onlardan bir şeyler öğreniyorum. Başarıya aç bir takımımız var ben de kupa kazanmak istiyorum” diye konuştu.