Willian'dan Barcelona itirafı

Katalan ekibinin 2018 yılında Willian için transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

forması giyen Willian kariyerinin bir döneminde 'da oynamaya çok yaklaşmış.

Brezilyalı futbolcu kariyeri boyunca oyun tarzı nedeniyle Barça'nın sistemine uygun bir futbolcu olarak görüldü ve adı sürekli Katalan ekibiyle anıldı. Görünen o ki şampiyonu bu transfer için 2018'de resmi girişimler yürütmüş.

31 yaşındaki futbolcu, DAZN'un Saudade isimli programında "Barcelona benim için Chelsea'ye teklifte bulundu ama kulübüm bu teklifi reddetti. Böyle bir şeyi ailemle konuşmak zorunda kaldığım tek olay buydu. Londra'yı seviyorduk tabii ama düşünmemiz gereken başka faktörler de vardı." şeklinde konuştu.

Willian'ın Chelsea'yle sözleşmesi 2020'de sona erecek.