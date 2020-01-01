Willian, Chelsea'den ayrılabileceğini açıkladı!

Brezilyalı yıldız, ülke basınına yaptığı açıklamada Chelsea ile yeni sözleşme süresi hakkında anlaşamadıklarını söyledi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willian, takımdan ayrılabileceğini söyledi.

7 yıldır Chelsea forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, basınına geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Esporte Interativo'ya konuşan Willian yeni sözleşme görüşmelerine dair şöyle konuştu: "Şu an ortada zor bir durum var. Chelsea bana iki yıllık sözleşme önerdi ve bu teklifi değiştirmeyecekler. Ben ise üç yıllık sözleşme istedim. Şu an sorun bu. Takımda kalmam mümkün olur mu gerçekten bilemiyorum. Şu anki hedefim çalışmaya devam etmek ve sezonun kalan bölümüne odaklanmak. Takımda kalma ihtimalim zayıf görünüyor, neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Başarılı kanat oyuncusu bu sezon Chelsea forması altında şu ana kadar çıktığı 34 resmi maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.