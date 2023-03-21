Ligue 1 takımlarından Reims’in başına geçtikten sonra sansasyonel sonuçlara imza atan genç teknik direktör Will Still, Football Manager oyunlarında yakaladığı başarının ardından teknik direktör olduğu yönündeki iddialardan sıyrılmak istediğini söyledi. 30 yaşındaki genç teknik direktör, SKY Sports’a verdiği demeçte bir FM oyuncusundan çok daha fazlası olduğunu belirtti.

“İnsanlar benim Reims’te çalışmaya yeni başlayan ve tek bildiği bilgisayarında Football Manager oynamak olan sivilceli bir inek olduğumu düşünüyorum ama antrenörlüğü 10 yıldır yapıyorum.

Biriktirdiğim ve biriktirmeye çalıştığım deneyimler beni bu noktaya getiren şey oldu. İnsanlar pro lisansım olmadığı için sadece bir FM oyuncusu olduğumu düşünüyorum ama üniversitede futbol antrenörlüğü okudum ve futbolda şu an alabilme şansım olan en üst diplomaya sahibim.

Sadece bir FM oyuncusu olmamın eğlenceli ve göze çarpan bir hikaye olduğunun farkındayım ama insanların bunun arkasında yatan gerçeğin ne olduğunu bildiklerini de biliyorum.

Geçmişte bazı çılgınca şeyler yaptım. 24 yaşında başantrenördüm ve aynı şeyi 28 yaşında Belçika’da da yaşadım. Şimdi 30 yaşındayım ve insanlar bunun çılgınca olduğunu düşünüyor.

Bir İngiliz olarak Belçika’da İngiliz ortamında büyüdüm. İngiltere benim evim ve her zaman dönmek isterim.

Herhangi bir çocuğa ne yapmak istediğini sorsan Premier Lig’de futbolculuk ya da teknik direktörlük cevabını alırsınız ve benim durumum da onlardan farklı değildi.

Herkes gibi büyüdüm ve aynı hayalleri kurdum. Bu hayallerimle yaşamaya devam edeceğim”