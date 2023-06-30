Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği Wilfried Zaha için Galatasaray da devreye girdi.

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, şu ana kadar en fazla konuşulan futbolculardan biri oldu. Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen ve serbest oyuncu haline gelen yıldız futbolcu, bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor.

Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılan Fildişili kanat için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. L’Equipe'te yer alan habere göre Zaha için Fenerbahçe ve Galatasaray pole pozisyonunda bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Zaha'nın menajeri haziran ayının başlarında İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılan görüşmede yıldız oyuncunun istediği ücreti yüksek bulan Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçmişti.

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon Euro ile bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon Euro da imza parası talep ettiği ileri sürüldü.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu. United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.