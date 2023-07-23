Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişili kanat oyuncusu ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Ne söylendi?

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray, Zaha transferini son günlerin popüler türküsü 'Ali Cabbar' ile duyurdu. Yıldız futbolcunun bu akşam saat 21.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu. United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.