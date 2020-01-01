Serie A

Weston McKennie resmen Juventus'ta

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Weston McKennie Schalke 2019-20
Juventus, Schalke 04 forması giyen ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Maurizio Sarri ile yollarını ayırıp göreve Andrea Pirlo’yu getiren Serie A şampiyonu Juventus, kadrosunu Weston McKennie ile güçlendirdi.

Juventus bu transfer için Schalke’ye 4 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 

İtalyan ekibi 18 milyon 500 bin euro karşılığında futbolcunun bonservisini alabilecek.

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    Anlaşmada 7 milyon euro’luk ek bonus maddeleri de bulunuyor.

    2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga’da forma giyen McKennie, 74 maçta görev aldı.

    22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Andrea Pirlo’nun ilk transferi oldu.

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