Weston McKennie resmen Juventus'ta
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Maurizio Sarri ile yollarını ayırıp göreve Andrea Pirlo’yu getiren Serie A şampiyonu Juventus, kadrosunu Weston McKennie ile güçlendirdi.
Juventus bu transfer için Schalke’ye 4 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
İtalyan ekibi 18 milyon 500 bin euro karşılığında futbolcunun bonservisini alabilecek.
Anlaşmada 7 milyon euro’luk ek bonus maddeleri de bulunuyor.
2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga’da forma giyen McKennie, 74 maçta görev aldı.
22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Andrea Pirlo’nun ilk transferi oldu.