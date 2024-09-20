West Ham United, 18 yaşındaki Norveçli forvet Sindre Walle Egeli’yi kadrosuna katmak istiyor.

West Ham United, FC Nordsjaelland’ın genç forveti Sindre Walle Egeli’yi Premier Lig’e getirmeye çalışan kulüpler arasında yer alıyor. Daily Mail’e göre, 18 yaşındaki Norveçli milli oyuncu, West Ham’ın ilgisini çekerken, oyuncu için Brentford, Newcastle United, Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion da devrede.

West Ham, 34 yaşındaki Michail Antonio, 32 yaşındaki Danny Ings ve 31 yaşındaki Niclas Fullkrug gibi yaşlanan forvet hattını gençleştirmek istiyor ve Egeli bu noktada dikkat çeken bir hedef haline geldi.

Nordsjaelland’ın, “yeni Erling Haaland” olarak adlandırılan genç yetenek için yaklaşık 21 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor. Egeli, vatandaşı Haaland’a benzer oyun tarzı ve sahada çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.

Egeli, Sandefjord’un Norveç Dördüncü Ligi rezerv takımında 13 maçta 19 gol atarken, toplamda 35 maçta 32 gol kaydetti. Hem kanatlarda hem de santrafor pozisyonunda oynayabilen Egeli, geçtiğimiz yaz Sandefjord’dan Nordsjaelland’a transfer olduktan sonra 12 kez A takım forması giydi.

A Milli Takım'a da seçildi

Norveç formasıyla ilk kez bu ay Kazakistan’a karşı UEFA Uluslar Ligi maçında sahaya çıkan genç forvet, ülkesinin genç takımlarında 32 gol atarak dikkat çekti. West Ham, Egeli’yi kadrosuna dahil etmeyi başarabilirse, genç yıldızın Haaland’ın izinden gitmesini sağlayabilir.

21 milyon sterlin, henüz üst seviyede kendini kanıtlamamış bir genç için fazla gibi görünse de, Egeli’nin potansiyeline ulaşması durumunda bu rakamın uygun bir yatırım olduğu kanıtlanabilir. West Ham, 2024-25 sezonunun sonunda Avrupa’da yer alma hedefiyle bu transfer yarışında elini güçlendirmeyi umuyor.