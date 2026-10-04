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FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Çeviri:

Wessam Abou Ali Ahly'ye geri döner mi?

Transfers
H. Ammouta
W. Abou Ali
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Orlando City - Columbus Crew
Orlando City
Columbus Crew
ABD 1
Fas
Filistin
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Ürdün
Cezayir
Irak
Mısır
ABD

En büyük transfer

Filistinli Vissam Abu Ali'nin ismi, önümüzdeki kış transfer döneminde Ahly saflarına geri dönme ihtimalinin konuşulmasının ardından yeniden gündeme geldi; bu durum Kırmızı Kale taraftarları arasında haberlerin ne kadar doğru olduğuna dair soru işaretleri yarattı.

Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski kalecisi spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Filistinli forvetin dönüşüne ilişkin tartışmalara, "X" platformundaki hesabı üzerinden Faslı Hüseyin Ammuta yönetimindeki Kırmızı Kale'ye şu an için dönme ihtimalinin bulunmadığını vurgulayarak nokta koydu.

Şubeyr şöyle konuştu: "Son yıllarda Ahly'nin yabancı oyuncular arasından yaptığı en büyük transferin Vissam Abu Ali olduğuna, çok az süre oynamış olmasına rağmen, on parmağımla ve bir milyon kez şahitlik ederim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vissam Abu Ali Kulüpler Dünya Kupası'nda ortalığı yıktı, Afrika şampiyonasında ortalığı yıktı, Süper Kupa'da ortalığı yıktı, Mısır Kupası'nda ortalığı yıktı, ligde de ortalığı yıktı ve ligin gol kralı oldu."

Şubeyr açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yüzden ismi gündeme gelip Ahly'ye dönebileceği söylendiğinde, onlara 'Eğer dönme ihtimali varsa sakın geç kalmayın' dedim; ama dönme ihtimali yok."



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