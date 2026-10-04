Filistinli Vissam Abu Ali'nin ismi, önümüzdeki kış transfer döneminde Ahly saflarına geri dönme ihtimalinin konuşulmasının ardından yeniden gündeme geldi; bu durum Kırmızı Kale taraftarları arasında haberlerin ne kadar doğru olduğuna dair soru işaretleri yarattı.

Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski kalecisi spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Filistinli forvetin dönüşüne ilişkin tartışmalara, "X" platformundaki hesabı üzerinden Faslı Hüseyin Ammuta yönetimindeki Kırmızı Kale'ye şu an için dönme ihtimalinin bulunmadığını vurgulayarak nokta koydu.

Şubeyr şöyle konuştu: "Son yıllarda Ahly'nin yabancı oyuncular arasından yaptığı en büyük transferin Vissam Abu Ali olduğuna, çok az süre oynamış olmasına rağmen, on parmağımla ve bir milyon kez şahitlik ederim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vissam Abu Ali Kulüpler Dünya Kupası'nda ortalığı yıktı, Afrika şampiyonasında ortalığı yıktı, Süper Kupa'da ortalığı yıktı, Mısır Kupası'nda ortalığı yıktı, ligde de ortalığı yıktı ve ligin gol kralı oldu."

Şubeyr açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yüzden ismi gündeme gelip Ahly'ye dönebileceği söylendiğinde, onlara 'Eğer dönme ihtimali varsa sakın geç kalmayın' dedim; ama dönme ihtimali yok."







