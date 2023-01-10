Hollanda'nın eski yıldızı, Manchester United'a imza atmak üzere olan vatandaşı Weghorst için olumsuz ifadeler kullandı.

Galatasaray ve Hollandalı Millî Takımı'nın eski 10 numarası Wesley Sneijder, Manchester United'ın transfer gündemindeki Wout Weghorst hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sneijder, Hollandalı santrforun United'a gerçekleştirmek üzere olduğu transferi 'garip' bulduğunu ifade etti.

Efsane futbolcu ayrıca İngiltere'de Weghorst gibi oyuncuların çok olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Hollanda basınından voetbalprimeur'a konuşan Sneijder, konuyla ilgili şunları söyledi: "İnanamıyorum! İngiltere'de Weghorst gibi 300 tane oyuncu var. Bu transferi garip buldum. Manchester United'a faydalı bir etki olmaz."

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Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından gol sevincinde siyah-beyazlı taraftarlara 'bye bye (güle güle)' diyerek veda etmişti.

Ardından hızlıca Manchester United iddiaları gündeme geldi ve transferin kısa sürede tamamlanacağına dair ciddi söylentiler mevcut.

Beşiktaş'tan ne söylenmişti?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür.

"Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır.

"Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."