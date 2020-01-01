Wenger: Ronaldo ve Messi'nin devri sona eriyor

Arsene Wenger, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun döneminin kapandığını ve sırada Kylian Mbappe'nin olduğunu söyledi.

'ın efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger, futbolun en iyileri kategorisinde değişiklik zamanının geldiğini söyledi.

Tecrübeli isim, PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin ve 'nun yerini alacağını belirtti.

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talksPORT'a konuşan Wenger, "Daha önce onlar gibi her durumda yaratıcı olabilen futbolcular görmemiştik. Ronaldo ve Messi, kariyerlerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Şimdi sırada yeni jenerasyon var."

Daha fazla takım

"Yeni jenerasyon belki 'dan çıkar. Şu anda yeni jenerasyonun lideri Mbappe olabilir. Tabii Neymar da var ama İngiltere'den de çıkabilir."

"İngiltere'nin de potansiyeli yüksek. Akademilerde çok iyi işler başarıyorlar. Dünya Kupası'nda Gareth Southgate ile çok iyiydiler. Avupra Şampiyonası'nın favorilerinden birinin onlar olabileceğini umuyordum."