Wenger: Ronaldo ve Messi'nin devri sona eriyor
Arsenal'ın efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger, futbolun en iyileri kategorisinde değişiklik zamanının geldiğini söyledi.
Tecrübeli isim, PSG forması giyen Kylian Mbappe'nin Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yerini alacağını belirtti.
talksPORT'a konuşan Wenger, "Daha önce onlar gibi her durumda yaratıcı olabilen futbolcular görmemiştik. Ronaldo ve Messi, kariyerlerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Şimdi sırada yeni jenerasyon var."
"Yeni jenerasyon belki Fransa'dan çıkar. Şu anda yeni jenerasyonun lideri Mbappe olabilir. Tabii Neymar da var ama İngiltere'den de çıkabilir."
"İngiltere'nin de potansiyeli yüksek. Akademilerde çok iyi işler başarıyorlar. Dünya Kupası'nda Gareth Southgate ile çok iyiydiler. Avupra Şampiyonası'nın favorilerinden birinin onlar olabileceğini umuyordum."