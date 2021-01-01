Weah'ın Serie A favorisi Juventus

Milan'ın unutulmaz golcüsü George Weah şampiyonluk için favorisinin Juventus olduğunu söyledi

'un unutulmaz golcüsü George Weah, 'daki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Yeni bir yapılanmaya giden ve ligin zirvesinde yer alan Milan'ın şampiyonluklara alışkın olduğunu belirten Weah, buna rağmen yarıştaki favorisinin olduğunu söyledi. Milan'da yönetici pozisyonunda yer alan Paolo Maldini'nin en üst seviyeye ulaşmak için gereken şeylerin farkında olduğunun altını çizen Weah, "Paolo harika bir adam ve çok çalışkan. Milan'ın Juventus'un seviyesine çıkması için yapması gerekenlerin farkında. Milan şampiyon olur mu bilmiyorum ama sonuna kadar savaşacaklarından eminim" ifadelerini kullandı.

Milan'ın zirvede yer almasında önemli rol oynayan Zlatan Ibrahimovic'e sayg duyulması gerektiğini ifade eden Weah, "Ibrahimovic her zaman çok güçlü. Genç oyuncular için tam bir ilham kaynağı ve yanındaki herkesin kendine güvenini yukarıya çekiyor. Çok çalışırsanız ve tutkunuzu kaybetmezseniz yaşın sadece bir sayı olduğunu görürsünüz" dedi.

Daha fazla takım

Milan forması giymesine rağmen her zaman Juventus taraftarı olduğunu belirten Weah, "Afrika'da büyürken Serie A'yı izlerdim. Etrafımdaki insanlar Platini'nin fotoğraflarına sahipti ve Juventus'a bağlanmıştım" dedi. Milan forması giydiği dönemde kırmızı-siyahlı takım için elinden geleni yaptığını belirten Weah, "Milan'a çok şey borçluyum ama ben Juventus'u desteklemeye devam ettim" dedi.