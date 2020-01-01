Wayne Rooney: "Messi, Ronaldo'dan daha iyi"

Wayne Rooney, Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu düşünüyor.

Kariyerini Championship ekiplerinden Derby County'de sürdüren Wayne Rooney, 'nın yıldızı 'nin forması giyen 'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu savundu.

Bilindiği üzere Rooney, Ronaldo'nun 2009 yılında 'e transferinden önce Portekizli yıldızla birlikte forması altında birlikte ter dökmüştü.

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Rooney, Sunday Times'da yer alan köşeyazısında, iki yıldız futbolcuyu şöyle kıyasladı: "Biz birlikte oynarken Ronaldo bugünkü kadar gole dönük bir oyuncu değildi ancak onun her zaman dünyanın en iyisi olmak istediğini görebiliyordunuz. Çalıştı,çalıştı ve üretmeye başladı. Müthiş bir golcü oldu ve muhtemelen Messi ile birlikte tarihin en iyi iki futbolcusundan birisi oldu. Cristiano ile her ne kadar dostluğumuz olsa da, bana göre Messi ondan daha önde. Messi'nin gollerinde hiç sert vuruşlar gördüğümü hatırlamıyorum. Topu sadece olması gereken yere yuvarlıyor ve bunu çok kolay bir şekilde yapıyor. Ronaldo, ceza sahası içinde acımasız bir katil gibi. Ama Messi sizi öldürmeden önce işkence yapar. Onu izlemek daha etkileyici."

Daha fazla takım

Rooney, her iki futbolcunun da günümüz futbounda oyun dinamiklerine etki ettiğini ve tarih boyunca onların gol sayılarına ulaşacak bir oyuncu göremeyebileceğimizi düşündüğünü de belirtti.