Wayne Rooney kümede kalma mücadelesi veren Derby County'nin planını açıkladı: 40 futbolcu transfer edilecek

36 yaşındaki menajer Wayne Rooney alt sıralardan kurtulma savaşı veren takımı için "40 transfere" ihtiyacı olduklarını söyledi.

Derby County'nin yaşadığı finansal problemler nedeniyle 21 puanı silindi ve 32. haftada Middlesbrough'ya 4-1 mağlup oldular.

Karşılaşmanın ardından konuşan Wayne Rooney yaz transfer dönemi hedefleri için bütçe sorunlarını işaret etti.

Wayne Rooney ne söyledi?

Derby County Menajeri Wayne Rooney takımın yeni bir desteğe ihtiyacı olduğunu vurgularken yaz transfer planları arasında 40 oyuncu transfer etmek olduğunu söyledi.

"Takımın yeni sahiplere ihtiyacı, bizim de onların desteğine ihtiyacımız var.

Yaz transfer dönemi için bir planımız var. A takım ve U-23 kadrosuna toplamda 40 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Bu büyük bir iş.

Burada oturup Lionel Messi'yi istediğimi de söyleyebilirim. Fakat ihtiyacım olan şey, birinin gelip gerçekçi bir bütçe sunması."

Ne yaşandı?

Middlesbrough'ın Derby County'yi sahasında 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Lee Buchanan (kk), Aaron Connolly, Matt Crooks ve Duncan Watmore kaydederken Derby'nin tek golü Max Bird'den geldi.

Bu sonucun ardından Middlesbrough puanını 49'a yükseltti ancak Derby County 18 puanda kaldı. Wayne Rooney'nin öğrencileri, Championship tablosunun 23. sırasında yer alıyor.

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