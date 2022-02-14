Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller için şok suçlama: "Hayvanlara eziyet ediyor"

32 yaşındaki futbolcu Thomas Müller ve eşi Lisa, Hayvan Hakları Derneği tarafından hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor.

Alman yıldızın eşi Lisa şampionlukları olan bir binici ve çift, Almanya'da Gut Wettlkam damızlık çiftliğinin sahipleri.

Dondurulmuş at sperminin bir dozu için 200 euro kazanan Thomas Müller ve eşi "hayvanlara eziyet etmekle" suçlandılar.

Ne oldu?

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda atı Dave'in sakatlandığını söyledi:

"Maalesef kötü haberlerimiz var. Favori atımız Dave önümüzdeki aylarda piyasada olmayacak.

Üreme mevsimine hazırlanmak için bir test denemesi sırasında kayarak kötü şekilde yere düştü. Toynak bölgesinden yaralandı ve birkaç ay boyunca dinlenmesi gerekecek."

Ne söylendi?

Thomas Müller'in bu paylaşımının ardından hayvan hakları derneği PETA harekete geçti.

PETA'nın sözcüsü Jana Hoger, Müller ve eşi Lisa’nın kar amaçlı doğal olmayan yollardan çiftleşme yaparak hayvanlara eziyet ettiklerini söyledi:

"Kendini beğenmiş at severlerin, onlardan maksimum kâr elde etmek için bakımları altındaki hayvanları doğal olmayan yollardan çiftleşmeye zorlaması korkunç. Dave’in Müller ve Lisa’nın gözetiminde yaşadığı sorun önlenebilir ve gereksizdi."

Ne zaman satın aldılar?

Müller, sosyal medya hesabında ‘istikrarlı favorimiz ve olağanüstü yeteneğimiz’ olarak tanımdığı Dave’i iki yıl önce Danimarkalı ticari ahır Helgstrand At Terbiyesi’nden satın almıştı.

Bayern Münih'in yıldızı atı üremede kullanıyor.

Dave, Lisa tarafından uluslararası binicilik Grand Prix’sinde iki kez yarıştırıldı.

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