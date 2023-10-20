Wayne Rooney: Geleceğin İngiltere Kaptanı Jude Bellingham olacak

İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Wayne Rooney, Real Madrid’de gösterdiği performansla son dönemin en formda oyuncusu olan Jude Bellingham'ın "geleceğin İngiltere kaptanı" olabileceğini öne sürdü ve formu düştüğünde korunması gerektiğini söyledi. Genç yıldızın yeteceğine vurgu yapan Rooney, Bellingham’ın İngiliz futbolu için büyük bir şans olduğunu belirtti.

“Gerçekten onu desteklememiz gerekiyor çünkü bana göre o, İngiltere'nin geleceğin kaptanı.

Nasıl davrandığı, nasıl konuştuğu, sahada nasıl olduğu konusunda insanları gerçekten de etkiliyor. Şu an 20 yaşında ama sahada bir lider gibi oynuyor. Genç bir oyuncu için form düşüşü veya saha dışında sorunlar yaşadığınızda bu gürültüyü dışlamak zordur.

Real Madrid'de oynuyor. Bir kötü maçla hemen tepki gösterebilirler. İngiltere için oynamak da baskı getiriyor, bu yüzden etrafındaki insanlara yakın olması ve hayatını basit tutması önemli. Şu an form durumu harika ama düşüşe geçtiğinde de onun arkasında olmamız gerekiyor.

Bellingham'ın geleceğin İngiltere Milli Takımı adına en önemli oyunculardan biri olacağına inanıyorum ”