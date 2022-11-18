Wayne Rooney: Cristiano Ronaldo'nun yaşlandığını kabul etmesi gerekiyor

Manchester United'ın ve İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Dubai'de düzenlenen 2022 Global Futbol Ödülleri töreninde CNN'e yaptığı açıklamada Ronaldo'nun kendisine yönelik sözlerini anlamsız bulduğunu belirten Rooney, efsane ismi tarihin en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi.

"Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Daha önce de söylediğim gibi o ve Lionel Messi muhtemelen futbol tarihinin en iyi iki ismi.

Onun hakkında söylediklerim bir eleştiri değildi.

Geçen yılların ardından hepimiz yaşlanyoruz ve Cristiano'nun artık bunu kabullenmesi gerektiği açık. Yaptığı röportaj kürselleşti ve söylediği bazı şeyleri garip buldum.

Sanıyorum ki Manchester United röportajın tamamı yayımlandıktan sonra bu konuyla ilgili bir adım atacak çünkü bu sözlerin ardından bir yaptırım uygulamalılar"