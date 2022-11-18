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Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney: Cristiano Ronaldo'nun yaşlandığını kabul etmesi gerekiyor

Uğur Aktan
15:00 GMT+3 18.11.2022
Ronaldo Rooney
Manchester United'ın efsane ismi, eski takım arkadaşının geçen yıllara meydan okumak yerine bunu kabullenmesi gerektiğini söyledi.

Manchester United'ın ve İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Dubai'de düzenlenen 2022 Global Futbol Ödülleri töreninde CNN'e yaptığı açıklamada Ronaldo'nun kendisine yönelik sözlerini anlamsız bulduğunu belirten Rooney, efsane ismi tarihin en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi. 

Rooney ne söyledi?

"Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Daha önce de söylediğim gibi o ve Lionel Messi muhtemelen futbol tarihinin en iyi iki ismi.

Onun hakkında söylediklerim bir eleştiri değildi.

Geçen yılların ardından hepimiz yaşlanyoruz ve Cristiano'nun artık bunu kabullenmesi gerektiği açık. Yaptığı röportaj kürselleşti ve söylediği bazı şeyleri garip buldum.

Sanıyorum ki Manchester United röportajın tamamı yayımlandıktan sonra bu konuyla ilgili bir adım atacak çünkü bu sözlerin ardından bir yaptırım uygulamalılar" 

Verdiği röportajda Rooney'nin yanı sıra Manchester United'ın geçtiğimiz sezonki geçici teknik direktörü Ralf Rangnick'i de eleştiren Ronaldo, Alman futbol adamının ismini daha önce hiç duymadığını söylemişti. Kırmızı Şeytanlar'ın mevcut teknik direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını belirten Ronaldo'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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