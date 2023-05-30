Wanda Nara, Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili ipucu verdi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray forması giyen Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile enteresan bir diyalog yaşadı.

Ne söylendi?

Programdaki yarışmadı, "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen, "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.

Arjantinli golcünün menajeri ise, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın" yorumunu yaptı.

Daha önceki spekülasyonlarda Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini bildirmişti. Nara'nın bu söylemleri ise golcü oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimalini artırdı.

Mauro Icardi'nin 2022/23 sezonu performansı

Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 24 maça çıktı.

Icardi, söz konusu 24 karşılaşmada 20 gol atıp sekiz asist yaptı.