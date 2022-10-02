Arjantinli yıldızın Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sükseli yaz transferi Mauro Icardi, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Arjantinli golcü, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Icardi'nin, İstanbul'da değil Arjantin'de olduğu iddia edildi.

Ne söylendi?

Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre cumartesi sabahı Arjantin'e iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı.

Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.

Okan Buruk ne dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi.

"Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır."