Çinli yetkililer, geçtiğimiz yıllarda gevşeyen bu uygulamaların ardından, milli futbol takımı oyuncularının görünür dövmelerine getirilen kısıtlamaları yeniden katı biçimde hayata geçirmeye başladı. Böylece oyuncular, milli takım formasını giyerken dövmelerini yeniden gizlemek zorunda kalacak. Bu adım, takımın sonuçlarının gerilemesi ve Çin futbolu üzerindeki baskıların artmasıyla aynı döneme denk geliyor.

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Fransız "L'Equipe" gazetesinin haberine göre, Çin Milli Takımı'nın bazı oyuncuları, geçtiğimiz 6 Ekim'de oynanan ve Çin'in 1-0 kaybettiği Tacikistan'a karşı hazırlık maçı sırasında dövmelerini gizlemek için ten rengi kolluklar giymek zorunda kaldı.

Bu gelişmeler, Çin Milli Takımı'nın zor bir dönemden geçtiği bir sırada yaşandı. Takım, Tacikistan'a yenilmeden önce Yeni Zelanda'ya 3-0 ve Filistin'e 5-0'lık ağır iki mağlubiyet almıştı.

Bu mağlubiyetlerin ardından Çin Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" sıralamasında 96. sıraya geriledi.

Haberde, Pekin'de yaşayan gazeteci ve analist William Bi'nin görüşlerine yer verildi. Bi, son olumsuz sonuçların üst düzey yetkililer arasında rahatsızlık yaratmış olabileceğine ve kısıtlamaların daha sıkı bir şekilde yeniden uygulanmasına katkıda bulunmuş olabileceğine inandığını belirtti. Bi, özellikle dövmelerin bazı resmi çevrelerde hâlâ Batı kültüründen etkilenmenin bir göstergesi ve bu çevrelerin "yozlaşma" olarak nitelendirdiği bir unsur olarak değerlendirildiğini vurguladı.

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Kısıtlamaların tarihi

Bu uygulamalar Çin futbolu için yeni değil; yetkililer, milli takım oyuncularının dövmelerine yönelik kısıtlamaları 2018-2019 sezonunda uygulamaya başlamış ve oyunculardan maçlar ile medya görünümleri sırasında dövmelerini kapatmalarını talep etmişti.

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2020 yılından itibaren bu talimatların uygulanması Çin'de daha az katı hale geldi.

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Aralık 2021'de ise Çin Genel Spor İdaresi, futbolcuların durumunu düzenlemek amacıyla daha katı talimatlar yayımladı. Bu talimatlar, A Milli Takım ve 23 yaş altı milli takım oyuncularının yeni dövme yaptırmasının yasaklanmasını içeriyordu.

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Bunun yanı sıra, mevcut dövmelere sahip oyunculardan bunları sildirmeleri veya ilgili merciden onay alınan istisnai durumlarda antrenmanlar ve maçlar sırasında kapatmaları istendi.

Kısıtlamalar 20 yaş altı milli takımlara ve daha genç yaş gruplarındaki milli takımlara kadar genişletildi; dövmesi bulunan oyuncuların davet edilmesi engellendi.

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Yetkililer bu uygulamaları, futbolcuların olumlu bir imaj sergilemesi ve toplumda örnek alınacak modeller haline gelmeleri isteğiyle, ayrıca oyuncuların milli eğitimini güçlendirme amacıyla gerekçelendirdi.

İşin çelişkili yanı, bu kısıtlamaların kulüp oyuncularına aynı şekilde uygulanmaması; oyuncular Çin Ligi maçları sırasında hâlâ dövmeleriyle sahaya çıkabilirken, milli takımı temsil ederken dövmelerini gizlemeleri isteniyor.

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Çin'in önümüzdeki iki hazırlık maçı sırasında, 14 Kasım'da Malezya'ya ve aynı ayın 17'sinde Bahreyn'e karşı, oyuncuların yeni talimatlara ne ölçüde uyacağının merakla beklenmesiyle ve takımın gelecek müsabakalara yönelik hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak bu konuya olan ilginin yeniden canlanması bekleniyor.