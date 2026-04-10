Vlahović'in geleceği... Hayal ile gerçek arasında 6 milyon var

Juventus kulübü ve Sırp forvet Dušan Vlahović, son dönemde harcanan çabaların boşa gitmemesi için sabırlı davranmaya karar verdi. Bununla birlikte, her iki taraf da sözleşme uzatması konusunda bir uzlaşmaya varılmasını bekliyor. Önümüzdeki hafta, oyuncunun babası Miloš Vlahović ile kulüp yönetimi arasında, çözülmemiş sorunları ve temel detayları netleştirmek üzere yapılacak yeni bir toplantı beklenirken, belirleyici olabilir.

İtalyan "Tutto Mercato" gazetesi şunları yazdı: "Taraflar maaş konusunda zaten bir ön anlaşmaya vardı. Oyuncu, primlerle birlikte yıllık 6 milyon avroyu aşan bir maaş alacak, ancak bu rakam, gelecek sezondan itibaren 7 milyon avro maaşla takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olacak olan takım arkadaşı Kenan Yildiz'in maaşından daha düşük olacak."

Kaynak, "Sözleşme süresine gelince, iki yıl olması konusunda anlaşmaya varıldı. Her iki taraf da bu maddeyi kabul etse de, oyuncunun çevresinde bazı endişeler devam ediyor. Yakın çevresi, kısa süreli bir sözleşmenin kulübe daha fazla avantaj sağlayabileceğini düşünüyor, özellikle de oyuncu sadece bir yıl sonra kendini yeniden transfer piyasasında bulabilir."

Buna karşılık Juventus net bir tutum sergiliyor: Vlahoviç’in geleceği tam olarak garanti altında değil, ancak kulüp, dalgalı geçen dört yılın ardından kendisine kendini kanıtlaması için yeni bir şans vermeye hazır; bunun karşılığında ise başka bir kulüpte bulması zor olabilecek yüksek bir maaş teklif ediyor. Kulüp ayrıca, oyuncunun başka hiçbir takımla anlaşmaya varmadığını ve şu anda dışarıdan gelen teklifleri değerlendirmekle ilgilenmediğini de biliyor.

Sakatlık denklemi değiştiriyor

Yakın zamana kadar Vlahovic, seçeneklerini genişletmek ve pazarlık gücünü artırmak için sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklanmıştı. Ancak son sakatlığı durumu tersine çevirdi ve oyuncuyu umduğu gibi mükemmel bir final yapma fırsatından mahrum bıraktı.

Buna rağmen, "Tutto Mercato" gazetesinin haberine göre, Juventus'un ona olan ihtiyacı, Dusan Vlahovic veya çevresinin imza parası ve menajer komisyonları konusunda esneklik göstermesi şartıyla, müzakerelerde bir koz haline gelebilir.

Tahminlere göre, yaklaşık 6 milyon euro, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. Bu rakam azımsanacak bir miktar olmasa da, oyuncu ile kulüp arasında yeni ve istikrarlı bir ilişki kurmayı amaçlayan mevcut projeyi bozmak için yeterli görünmüyor; bu proje, ortak bir geleceğin gerçek temelini oluşturabilir.

