Barcelona’nın yeni transferinin Katalan ekibine katılmadan öne İngiliz futbolunun devlerinden, dev teklifler aldığı öne sürüldü.

Arda Güler için Real Madrid ile girdiği transfer rekabetini kaybeden ve ardından Brezilyalı yıldız adayı Vitor Roque ile sözleşme imzalayan Barcelona’nın bu transferde dev kulüpleri geride bıraktığı belirtildi. Roque’nin menajeri Andre Cury, Charla Podcast’e verdiği demeçte Manchester United ve Tottenham’ın da son anda devreye girdiğini öne sürdü.

Cury’nin iddiasına göre Premier Lig’in devleri bu transferi için 100 milyon euroyu aşan bir bedeli bedeli gözden çıkartırken, Barcelona’ya verdikleri söz nedeniyle tercihlerini değiştirmediklerini söyledi.

Sekiz senelik sözleşme imzaladı

Katalan ekibinin bonservisi için 40 milyon euro ödediği Roque ile sekiz yıllık sözleşme imzalanmış ve genç oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlenmişti.

Roque için doğru bir kariyer planlaması yaptıklarını ve oyuncunun daha fazla para kazanmayı değil daha iyi bir kariyeri ve daha fazla kupa kazanmayı umursadığını belirten Cury, doğru bir tercih yaptıklarını belirtti. Atletico Paranaense forması giyen ve forma giydiği 32 karşılaşmada attığı 15 golle dikkatleri üzerine çeken Roque, Brezilya Milli Takımı kadrosuna da davet edilmişti.