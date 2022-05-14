İspanyol orta saha Cesc Fabregas: "Sadece kariyerimin değil hayatımın da en kötü yılıydı"

Bir dizi sakatlıkla mücadele eden Cesc Fabregas, 2021/22 sezonunun sonunda Ligue 1 ekibi Monaco ile yollarını ayıracağını doğruladı.

Eski Barcelona orta saha oyuncusu, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea'de beş yıl geçirdi ve 2019'da Ligue 1 ekibine katıldı.

Ne söylendi?

Fabregas, Sofoot.com'a verdiği röportajda, "Monaco kariyerimin bittiği kesin" dedi.

"Sözleşmem Haziran'da sona eriyor ve yeni bir başlangıç noktası arıyorum.

"Ama bu yıl o kadar kötüydü ki, bu kariyeri inşa ettikten sonra böyle emekli olamam. Oynamaya devam etmek istiyorum."

"Sadece kariyerimin değil hayatımın da en kötü yılıydı, çünkü futbol sahasında mutlu değilsem, hayatta da mutlu olamam."

🗣 Cesc Fabregas:



"Sadece kariyerimin değil hayatımın da en kötü yılıydı, çünkü futbol sahasında mutlu değilsem, hayatta da mutlu olamam."



[So Foot] pic.twitter.com/pjxp84tkmi — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 14, 2022

Kariyerine nerede devam edecek?

İspanya ile bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası kazanan ve ayrıca Barcelona ile kulüp düzeyinde olası tüm kupaları kazanan Cesc, kariyerine nerede devam edebileceğini açıklamadı.

"Bu sadece iyi bir proje bulmak ve onu gerçekleştirmekle ilgili" diye açıkladı.

"Bu yıl çok acı çektim ve zihinsel düzeyde zor oldu. Güçlü kalmalıyım."

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