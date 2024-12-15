Vitor Pereira, Premier Lig'e gitmenin eşiğinde

Wolverhampton teknik direktör Gary O'Neil'la yollarını ayırdığını açıklarken İngiliz ekibinin ilk adayı Vitor Pereira.

Wolverhampton, Gary O'Neil'a veda etti

İlk aday Vitor Pereira

Portekizli şu anda Al Shabab'ı çalıştırıyor

NE OLDU? Wolverhampton'da Gary O'Neil dönemi sona ererken teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Wolverhampton'da Gary O'Neil'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için gündeme gelen ilk isim Vitor Pereira oldu.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, Wolverhampton, Vitor Pereira ile anlaşmaya çalışıyor ve Al Shabab'taki serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Vitor Pereira, daha önce Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

NE SÖYLENDİ? Wolverhampton Başkanı Jeff Shi, Gary O'Neil'a şu sözlerle veda etti: "Kulüpteki görevi boyunca gösterdiği çaba, özveri ve sıkı çalışma için Gary'ye çok minnettarız ve kendisine ve ekibine gelecekte bol şans diliyoruz."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Premier Lig'de Wolverhampton 16 maç sonunda dokuz puan topladı. Wolverhampton bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Wolves Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor.

Daha önce Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan Vitor Pereira, Flamengo, Corinthians, SH SIPG, 1860 Münih, Olympiakos, Al-Ahli ve Porto'da çalıştı. Vitor Pereira, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta görev yapıyor.