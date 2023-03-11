Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Flamengo'da oldukça zor bir dönemden geçiyor.
Brezilya ekibinde alınan kötü sonuçlar, taraftarların tepkisini çekti.
Flamengo'nun taraftarları, sosyal medyada Vitor Pereira'yı ve futbolcuları eleştirdi.
Başka neler oldu?
Milliyet'te yer alan habere göre Flamengo'nun tesislerini basan taraftarlar, Vitor Pereira için olumsuz tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Flamengo'da Portekizli hocayla yolların ayrılması halinde, yeni teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un da yer aldığı iddia edildi.
Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo, son dönemde sonuçlara üst üste imza attı.
Brezilya ekibi, son bir ay içinde dört kupa kaybetti.
Flamengo; Brezilya Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, Sudamericana ve Taça Guanabara'da kaybeden taraf oldu.