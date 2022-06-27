Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Erick Pulgar'a talip oldu

Fiorentina 28 yaşındaki Şilili için yaklaşık 4 milyon euro istiyor.

GOAL'ün edinidiği bilgiye göre; Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olara geçiren Erick Pulgar için Fiorentina'ya 1,5 milyon euro'luk bir teklifi yaptı.

Teklif, bu Cuma Fiorentina'ya iletildi.

İtalyan kulübü, sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için 4 milyon Euro almayı planlıyor. Pulgar'ın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Ayrıca görüşmelerin önünde bir engel daha var. Oyuncu, önümüzdeki sezon Avrupa'da devam etmek istiyor. Başka bir lig için de olsa Avrupa kıtasında oynama arzusu var. Şilili oyuncu, şu anda Güney Amerika'ya dönmek istemiyor.

Geçen sezonu Galatasaray'da geçirdi

28 yaşındaki Erick Pulgar, 2021/22 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. Bu periyotta 11 maçta süre bulan Pulgar, gol veya asist katkısında bulunamamıştı.

Orta saha oyuncusu, mevcut futbol piyasasında Corinthians için bir seçenek olarak görünen tek isim değil. Kulüp ayrıca Zenit'ten ayrılmak üzere olan Yuri Alberto'yu Rusya'dan kiralamaya çalışıyor. Alberto, bu transfer döneminde Corinthians'a transfer olabilir.

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