Vitor Pereira'dan sürpriz Arda Güler iddiası

Arda Güler'i Fenerbahçe'de ilk vitrine çıkaran isim Vitor Pereira genç yetenek için "Yeni Modric" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük yaptığı dönemde Arda Güler’e ilk kez forma şansı tanıyan Vitor Pereira, genç yıldızla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Wolverhampton’u çalıştırarak Premier Lig’de yılın teknik direktörü adayları arasında gösterilen deneyimli çalıştırıcı, İspanyol basınından Marca’ya verdiği röportajda Arda’nın yeteneklerine ve potansiyeline övgüler yağdırdı.

Arda Güler’in gelecekte dünya futbolunda çok önemli bir yere sahip olacağını düşünen Portekizli teknik adam, genç oyuncunun Real Madrid gibi dev bir kulüpte dahi fark yaratabileceğini vurguladı. Pereira, röportajda şu ifadeleri kullandı:

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"Bizimle antrenmana ilk geldiğinde 16 yaşındaydı. Erkekler arasında bir çocuktu ama her topu aldığında son bir pas daha yapardı. Eğer bir hata yaparsa, topu tekrar ister ve tekrar denerdi."

"Bana, Porto'ya ilk geldiğimde 19 yaşındayken çalıştırdığım James Rodríguez'i hatırlattı. İkisi de olağanüstü yeteneğe sahip oyuncular."

"Antrenmanları bitirdiğinde, bitiriciliği, sol ayağı üzerinde çalışmak istediği için bir saat daha yanında kalmak zorunda kalıyorduk..."

"Elbette, bu kadar çok üst düzey oyuncuya sahip Real Madrid'e katılmak kolay değil... ancak yerini kazanacak. Geleceğin onun için harika şeyler getireceğinden hiç şüphem yok. Onu önemli bir oyuncu yapan kaliteye ve zihniyete sahip."

"Onu her zaman daha çok '8' veya '10' olarak gördüm çünkü çizgiler arasında dengesizlik yaratma yeteneği var, ancak aynı zamanda topu yönetme, kendini konumlandırma ve uygulama yeteneğine de sahip. Zeki, almadan önce çözümler arıyor, kısa ve uzun oynayabiliyor, son pasları o atıyor, dışarıdan şut atıyor... Oyunu anlıyor ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyor. Elbette onu Modric'in yerinde oynarken görebiliyorum."

Pereira’nın sözleri, Arda Güler’in hem teknik hem de zihinsel olarak ne denli özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Real Madrid’de önümüzdeki yıllarda önemli bir role sahip olabileceği yönündeki beklentileri de güçlendiriyor.