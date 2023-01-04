Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, Brentford maçındaki sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalacak.

NELER OLUYOR? GOAL, Van Dijk'ın Liverpool'un Wolves ile 7 Ocak'ta oynayacağı FA Cup maçını kaçıracağını ve ayrıca 14 Ocak'ta Brighton'la oynanacak bir sonraki Premier Lig maçı için de şüpheli olduğunu doğruluyor. Hollandalı defans oyuncusu Brentford maçının devre arasında şaşırtıcı bir şekilde oyundan alındı. Ancak Jürgen Klopp'un bu hamlesinin sakatlığı önlemek için yeterli olmadığı bilgisine ulaşıldı. Sakatlık, sanılandan daha kötü ve kesin bir dönüş tarihi henüz verilmedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Van Dijk'ı kaybetmek, bu sezon zaten kırılgan bir savunma hattına sahip olan Liverpool için büyük bir darbe oldu. Klopp'un ekibi, Brentford tarafından 3-1 mağlup edildi ve VAR'da iptal edilen goller, farkın daha da açılmasını engelledi. Taraftarlar, Van Dijk'ın yokluğunun çok uzun sürmeyeceğini umacak, çünkü Liverpool zaten anahtar ikili Luis Diaz ve Diogo Jota'dan faydalanamıyor.

VE DAHA FAZLASI: Yine de Liverpool için bazı iyi haberler var. GOAL, Roberto Firmino ve James Milner'ın Wolves'a karşı FA Cup mücadelesinde sahada olabileceğini doğrulayabilir.

Ocak ayı başında PSV Eindhoven'dan transfer edilen Cody Gakpo'nun da bu kupa maçına çıkması bekleniyor. Kırmızılar ile ilk kez mücadele edecek olan Hollandalı, Manchester United'ın da listesindeydi. Ancak Liverpool, etkileyici Dünya Kupası performansının ardından yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı başardı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Takımın tüm odağı hafta sonu oynanacak FA Cup maçında olacak.