Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi, Manchester City'nin Belçikalı orta sahasının Liverpool'a büyük güç katacağına inanıyor.

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Liverpool'da birlikte top koşturmasını isteyeceği ismin Manchester City'den Kevin de Bruyne olduğunu söyledi. Belçikalı oyuncunun tam bir orta saha olduğunu belirten Van Dijk, ligdeki en önemli rakiplerinden birini övmekten çekinmezken, oyuncunun kalitesine vurgu yaptı.

Van Dijk ne söyledi?

"Daha önce birlikte oynamadığım ama Liverpool'da beraber oynamayı isteyeceğim oyuncu kesinlikle De Bruyne. İnanılmaz bir oyuncu ve eğer bizimle birlikte olsaydı o zaman daha fazla kupa kazanabilirdik. Olağanüstü bir yeteneği var, topa hakim, önde pres yapabiliyor, gol atıyor ve genel olarak günümüz futbolunun gerektirdiği her şeye sahip"

Premier Lig'de ilk olarak Chelsea forması giyen De Bruyne, Jose Mourinho'nun yönetimi altında tutunamayınca kariyerini Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da sürdürmeyi tercih etmişti. Burada yaptığı çıkışın ardından bu defa Manchester City formasıyla döndüğü Ada'da Pep Guardiola ile harika bir dönem geçiren De Bruyne, dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösteriliyor.