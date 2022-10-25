Hollandalı stoper, Alman menajerin soyunma odasında ne kadar hırslı olduğunu anlattı.

Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk, Kırmızılar'ın menajeri Jürgen Klopp'un soyunma odasındaki davranışlarından bahsetti.

Tecrübeli savunmacı, Alman teknik direktörün soyunma odasında oyunculara çok bağırdığını vurguladı.

Van Dijk, hocasının bu yönünü sevdiğini de sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Manchester United efsanesi Gary Neville'a konuşan Hollandalı stoper, Klopp ile ilgili şunları söyledi:

"Jürgen Klopp soyunma odasında bana çok bağırıyor. Aynı zamanda herkese bağırıyor. Bize bağırması durumu gerçekten önemsediğini gösterdiği için aslında bunu seviyorum.

"Bundan bir şekilde gerçekten zevk alıyorum ve bu bana yardımcı oluyor.

"Fulham maçında son beş dakika daha direkt olmaya çalışıyordum ve bana kenardan bağırdığını biliyordum. O yüzden bir yandan da ona bakmaya çalışıyordum."

Van Dijk ve Klopp'u ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 kaybederek taraftarını üzen Liverpool, bu hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisinde olacak.

Premier Lig devi, 26 Ekim Çarşamba akşamı A Grubu beşinci hafta mücadelesinde Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Daha sonra yüzünü Premier Lig'e dönecek olan Liverpool, 29 Ekim'de Anfield Road'da Leeds United'ı konuk edecek.