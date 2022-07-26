Vinicius'un eski hocası Solari, Brezilyalı yıldızı övdü: "Yapabileceklerinin sınırı yok"

Vinicius Junior, 28 Mayıs'ta Liverpool'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde galip getiren golü kaydetti.

Santiago Solari, Brezilyalı genç yıldız Vinicius'un sınırlarının olmadığını söyledi. İkili daha önce 2018'de Real Madrid'de beraber çalışmıştı.

Solari, 22 yaşındaki oyuncuyu akranlarından ayıran özellikleri belirledi.

Vinicius Junior, 2021-22'de Avrupa'nın önde gelen hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. 17 gol 10 asist ile ligde adeta uçtu.

Ne söylendi?

Solari, Marca'ya "[Onun potansiyeli] sadece ona bağlı" dedi. O özgüven, kazanma arzusu, Madrid taraftarlarının bayıldığı bir şey.

"Ayrıca o bir mücadeleci, sadece yetenekli değil. Tüm hocalarından, örneğin savunma aşamasında çok şey öğrendi ve bunu gösteriyor. Çok sıkı çalışıyor, mücadele ediyor. Sadece fiziksel değil zihinsel olarak da çalışıyor.

Solari, oyuncunun gelişimi üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olabileceği konusunda şunları ekledi: "Vinicius'un başardığı şeyde, insanların kalbini kazanma biçiminde benim bir payım varsa, bu harika, çok güzel."

Vinicius'un ilk dönemi

Real Madrid'e gençken 46 milyon € (38 milyon £) gibi bir bedelle Flamengo'dan katılırken ilk günleri kolay olmadı. 2020-21 yılına kadar Solari ve Zinedine Zidane ile takıma girmek için mücadele etti.

Geçen yıl 30 La Liga maçına 11 başladı ve en iyi gol ve asist derecelerini elde etti.

Vinicius Junior, 28 Mayıs'ta Liverpool'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelen golü kaydetti.

Paris Saint-Germain'in ilgisi üzerine bu yazın başlarında yeni bir sözleşmeyi kabul etti.

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