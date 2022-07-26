Geçirdiği kalp krizi sonrası Manchester United'a transfer olan Eriksen: "Buraya futbol oynamaya geldim"

Eriksen, Inter'den sonra Brentford ile Premier Lig'e döndü.

Christian Eriksen, Manchester United'a "sadece simge olmak için" katılmadığını söyledi. Danimarkalı yıldız, Euro 2020'de yaşadığı korkunun ardından tamamen katkıda bulunmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak konusunda ısrar ediyor.

Eriksen, bu yaz Manchester United'a katıldı ve Brentford'da yarım sezon geçirdikten sonra kariyerine Premier Lig'de devam etti.

Brentford, sağlık sorunları nedeniyle Inter tarafından serbest bırakılan Eriksen'e oyuna geri dönme şansı verdi ve Eriksen, teknik direktör Erik ten Hag ile görüştükten sonra artık Man Utd için önemli bir oyuncu olmayı beklediğini söyledi.

Eriksen ne dedi?

Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Buraya futbol oynamak için geldim. Simge olmak için gelmiyorum, buraya gelip oynamak istiyorum" dedi.

"Açıkçası menajerle konuşmak, fikirlerini duymak ve onunla futbol terimleri hakkında sohbet etmek, Manchester United'a gelme kararını almak harikaydı.

"Futbol oynamak isteyen bir adamım ve menajerin sahip olduğu fikirlerle kendimi Manchester United'da oynarken gördüm.

"Aynı zamanda çok ama çok büyük bir kulüp. Büyük bir geçmişi var ve tarihte bu kadar büyük bir şeyin parçası olmak güzel bir duygu."

Premier Lig'e dönüşü

Eriksen, Inter'den sonra Brentford ile Premier Lig'e döndü.

Ancak, İtalya'da bir sezonun ardından Inter, Eriksen'in Euro'da yaşadığı kalp sorununa yanıt olarak sözleşmesini iptal etmek zorunda kaldı.

Eriksen, Serie A'da oynamayı dört gözle beklediği için Premier Lig'e geri dönmeyi asla beklemediğini ve özelikle de ManU gibi dev bir kulübe geri dönebileceğini düşünmedi.

"Euro 2020'deki olaydan önceki kariyer planlamam İngiltere'ye dönmemek üzerine kuruluydu.

"Şimdi burada olmak kesinlikle beklemediğim bir şey ama aynı zamanda çok mutluyum. İyi hissettiriyor, burada olmak iyi hissettiriyor."

Devam etti: "Yeni bir şey denemek istedim ve İtalya'ya gittim. Zor başladı.

"O zaman açıkçası İtalya'da kontratımı yerine getirmeyi planlıyordum, düşünmek için zaman ayırdım. Neyse ki Thomas [Frank] aradı. Brentford çok hevesliydi. Bana iyi hissettirdiler.

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