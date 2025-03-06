Vinicius'un başını döndüren maaş önerisi ortaya çıktı!

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, kulübüyle sözleşme görüşmelerinde önemli bir çıkmaza girdi. 24 yaşındaki oyuncu, yıllık maaşının 20-25 milyon euroya çıkarılmasını talep ederken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu zammın takım içindeki maaş dengelerini bozabileceği endişesiyle temkinli yaklaşıyor.

Son dönemde Suudi Arabistan kulüplerinin Vinicius Junior’a astronomik bir teklif sunduğu konuşuluyor. Brezilyalı yıldıza 300-400 milyon euro transfer ücreti ve 5 yıl için 1 milyar euro maaş teklif edildiği belirtiliyor.

Ancak, oyuncunun Real Madrid’de kalma isteği, bu teklifin hemen kabul edilmesini engelliyor.

Sport’un haberine göre Vinicius, Suudi Arabistan’a kısa süreli bir transfer fikrine sıcak bakıyor. Buna göre, iki veya üç yıllık bir sözleşme imzalayarak Suudi Arabistan'da yüksek maaş kazanıp, ardından Real Madrid'e dönmeyi planlıyor.

Ancak bu teklif, hem Real Madrid hem de Suudi kulüpleri açısından cazip bir seçenek olarak görülmüyor.

Real Madrid için kritik karar

Real Madrid’in Vinicius Junior’ı tamamen satma fikrine açık olabileceği konuşuluyor. Kulüp, onun pozisyonunda yeterli hücum opsiyonuna sahip ve Brezilyalı oyuncunun son dönemdeki tutumları, takım içindeki bazı isimleri rahatsız etmiş durumda. Ancak, Perez’in oyuncuyu göndermeden önce bir çözüm bulmaya çalıştığı da belirtiliyor.

Önümüzdeki haftalarda Vinicius Junior'ın Real Madrid’de kalıp kalmayacağı ya da Suudi Arabistan’a gideceği konusundaki gelişmeler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırabilir.