Arsenal'in kanat mevkisini takviye etme çabaları, İtalya Serie A yıldızlarından birinin, Vinicius Junior'ın sözleşmesini Real Madrid ile yenileyerek geleceğini netleştirmesinin ardından Londra kulübüne transfer olmayı talep etmeye hazır olduğunu göstermesiyle güçlü bir ivme kazandı.

Goal sitesi, X platformundaki Indy Kaila hesabına dayandırdığı haberinde, "21 yaşındaki Yıldız'ın bu yaz Arsenal'e transfer olmayı çok istediğini ve Juventus yetkililerine ayrılıp Kuzey Londra'ya gitme yönündeki nihai isteğini bildirmeye hazırlandığını" aktardı.

Oyuncunun tavrına rağmen, İtalyan kulübünün yüksek mali taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle transferin tamamlanması kolay olmayacak; zira Juventus, yıldızından vazgeçmek için 120 milyon sterlin belirledi.

Arsenal'in Yıldız'ı kadrosuna katma isteği yeni değil; oyuncu birden fazla kez İngiliz kulübüyle anıldı. Sky Sports muhabiri Sacha Tavolieri de daha önce Türk oyuncuyu, teknik direktör Mikel Arteta'nın hayalindeki hedef olarak nitelendirmişti.

The Athletic sitesi daha önce Arsenal'in Yıldız ile anlaşma imkânını resmen sorduğunu, ancak Juventus'un yanıtının kesin olduğunu ve oyuncunun satılık olmadığını vurguladığını aktarmıştı.

Ancak habere göre oyuncunun mevcut tavrı, özellikle Arsenal'in en önemli hücum hedeflerinden biri olan ve bu hafta Real Madrid ile uzun soluklu yeni bir sözleşme imzalayan Vinicius Junior'la ilgili son gelişmenin ardından, müzakerelerin şeklini tamamen değiştirebilir.

Rakamlar, Yıldız'ın 2025-2026 sezonunda Juventus ile güçlü bir sezon geçirdiğini gösteriyor; tüm kulvarlarda 11 gol atıp 9 asist yaptı. Whoscored sitesinin analizine göre oyuncu ayrıca çalımlama konusunda güçlü seviyeler sergiledi; buna hücumları sonuçlandırma ve fırsat yaratma konusundaki iyi becerileri de eklenince, bu unsurlar ona Arsenal'in hücum hattını güçlendirme şansı verebilir.

Habere göre Yıldız, son 12 ayda Gabriel Martinelli'nin performansının istikrarsız olması nedeniyle Arsenal'in hücumu için güçlü bir katkı olabilir; öte yandan Juventus'un belirlediği fiyat, transferin tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak kalıyor.

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