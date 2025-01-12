Vinicius, Mbappe’nin izinden gitmek için 10 milyon euro harcayacak

O Jogo'nun Marca aracılığıyla aktardığı bilgilere göre, FC Alverca'nın mevcut çoğunluk hissedarı Ricardo Vicintin kulübü yaklaşık 10 milyon euro karşılığında satmayı planlıyor. Vinicius'un bu projeye olan ilgisinin başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken, anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Global bir marka olmak istiyor

Vinicius Junior şu anda sahada sergilediği performans kadar saha dışındaki girişimleriyle de dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncunun, Real Madrid'deki yoğun sezon takvimi nedeniyle şu anki önceliği kulübüne odaklanmak olsa da, FC Alverca'nın sahibi olma fikri önümüzdeki aylarda gerçeğe dönüşebilir.

Vinicius, FC Alverca ile ilgilenen diğer potansiyel alıcıların arasında yer alıyor. Ancak bu süreçte Brezilyalı yıldızın nihai kararını vermesi ve anlaşmaya varıp varamayacağı merakla bekleniyor.

Vinicius'un bu girişimi, futbolcuların saha dışında da etkin rol oynadığı bir dönemde, onun global bir marka olma yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor.