Vinicius Junior, Real Madrid'in harika çocuk Arda Güler'i transfer etmesinin ardından Twitter'da bir mesaj yayınladı.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Vinicius Junior, durumdan memnun kaldı

Barcelona, bu transfer yarışında yenildi

NE OLDU? Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu. Madrid, bu transfer yarışında Barcelona'yı saf dışı bıraktı ve Arda'nın tercihi, Vinicius Junior'ı memnun etti. Brezilyalı yıldız, Avrupa'da 'Türk Messi' olarak nitelendirilen Arda için şu mesajı yazdı: "En büyük kulübü seçen bir futbolcu daha."

BÜYÜK RESİM: Arda, Türkiye'de kendisini geliştirdi ve şimdiden A Millî Takım'da dört kez forma giydi. Genç yıldız, Fenerbahçe'yle ise 51 maçına çıktı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon Euro ödedi. Bonus eklentileriyle birlikte bu ücret 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.

SIRADA NE VAR? Real Madrid, sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 24 Temmuz'da AC Milan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.