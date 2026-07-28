Real Madrid, FC Arsenal’ın hücum yıldızı Vinicius Junior’ı cezbetmek için sunduğu rekor teklife görünüşe göre yanıt veriyor.

Sky'ın haberine göre Real, Brezilyalı oyuncuya ve danışmanlarına bir karşı teklif sundu. Net hedef ise şu: Vinicius’un 2027’de sona erecek sözleşmesini uzatması.





Haberde, eflatun-beyazlıların Arsenal’ın girişimlerinden haberdar olduğu ve son teklifle artık Vinicius’la nihayet anlaşma sağlamayı umduğu belirtildi. Bir yılı aşkın süredir devam eden görüşmeler, zaman zaman yeniden askıya alınmıştı. İlk etapta Vinicius’un, Real yöneticilerine göre maaş konusunda belirgin şekilde fazla talepte bulunduğu, en az takım arkadaşı Kylian Mbappe kadar kazanmak istediği öne sürülüyordu.

Vinicius her ne kadar bir noktada geri adım atmış ve ilk maaş taleplerinden vazgeçmiş görünse de, Sky ilkbaharda sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmanın yakın olduğunu bildirmişti. Ancak buna, aradan birkaç ay geçmiş olmasına rağmen, hâlâ varılamadı.

FC Arsenal, Vinicius Junior’ı dev maaşla cezbetmeye çalışıyor

Arsenal şimdi görünüşe göre bundan faydalanmaya çalışıyor. Telegraph kısa süre önce, İngiltere şampiyonunun Vinicius’u rekor bir teklifle cezbettiğini yazmıştı. Buna göre 26 yaşındaki oyuncu, Londra’da daha önce hiçbir Arsenal futbolcusunun kazanmadığı kadar kazanacak. The Athletic de Topçular’ın eflatun-beyazlıların süper yıldızlarından birine duyduğu ilgiyi haberleştirmişti.





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Bu nedenle Real, doğal olarak Vinicius’tan kısa süre içinde bir karar çıkmasına büyük önem veriyor. Sonuçta Madrid ekibi, Brezilyalı milli oyuncuyu gelecek yıl bonservissiz şekilde kaybetme riskini kesinlikle almak istemiyor. Vinicius’un kısa süre içinde Bernabeu’da sözleşme uzatmaya karşı karar vermesi halinde, daha bu yaz satılması da giderek daha muhtemel hale gelecek.

Gergin geçmişe rağmen: Jose Mourinho görünüşe göre Vinicius’u mutlaka takımda tutmak istiyor

Dikkat çekici olan şu: 2018’de Flamengo’dan Madrid’e transfer olan Vinicius ile Real’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho arasında bilindiği üzere bir geçmiş var. Şubat ayında Mourinho’nun o dönemki kulübü Benfica deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Gianluca Prestianni ve Vini Jr. etrafında patlak veren ırkçılık skandalı sırasında hücum oyuncusu ile Portekizli teknik adam karşı karşıya gelmişti. Mourinho maçın ardından, “Böyle bir gol attığınızda bunu saygılı bir şekilde kutlarsınız” diyerek Vinicius’un 1-0’lık galibiyet golü sonrası abartılı sevincini eleştirmiş ve Real yıldızına, sık sık ırkçı hakaretlerin hedefi olmasında payı olduğu imasında bulunmuştu: “Burada yanlış giden bir şey var, çünkü bu her statta oluyor. Vinicius’un oynadığı her statta bir şey oluyor. Hep.”

Vinicius’un bunu unutmuş olması pek olası görünmüyor. Bu sırada Mourinho’nun tavrı ise oldukça net: Telegraph'ın yazdığına göre eflatun-beyazlıların eski ve yeni hocası, Brezilyalının ayrılığını ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor. Mourinho, yıllardır Real’in en önemli dayanaklarından biri olan Vinicius’u planlarının tam merkezine koyuyor. Brezilyalı yıldız geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 22 gol ve 14 asist üretti.