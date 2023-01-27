Vinicius Jr, Atletico Madrid taraftarlarının derbi öncesi yaptığı çirkin gösteriden sonra son sözü söyledi.

NE OLDU? Los Blancos, perşembe günü heyecan verici Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Vinicius ve Karim Benzema'nın uzatmalardaki golleriyle Atletico Madrid'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Maç öncesinde Atletico taraftarları İspanya'nın başkentindeki bir köprüden "Madrid, Real'den nefret ediyor" mesajıyla birlikte Vinicius formalı bir kuklayı aşağıya sallandırmıştı. Ancak son gülen, Brezilyalı yıldız oldu.

NE SÖYLENDİ? Daha önce Atleti taraftarlarının ırkçı tezahüratlarının hedefi olan Vinicius, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir tane Madrid var. Hepimiz biliyoruz" yanıtını verdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Madrid'deki maç öncesi utanç verici olaya tepki gösterdi ve İtalyan hoca, Vinicius'un dikkatinin başka yöne çevrilmesine asla izin vermediğini vurguladı. Carlo, "Vinicius için farklı bir şey yoktu, maça odaklanmıştı, oynamak istiyordu. Çok heyecanlıydı ve taraftarlara geri dönmek için can atıyordu. Çok iyi bir oyun oynadı, sonuna kadar mücadele etti. Attığı gol, yaptığı büyük işin ödülüydü. Olanlar içler acısıydı ama maça odaklanmıştı.”

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SIRADA NE VAR? La Liga'da El Clasico rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde yer alan Ancelotti'nin ekibi, Pazar günü Real Sociedad'a ev sahipliği yaparken tekrar sahalara dönecek.