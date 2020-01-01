Vincenzo Spadafora: Serie A 13 veya 20 Haziran'da başlayacak

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın için haziran ayını işaret etti ve iki tarih üzerine plan yaptıklarını söyledi.

'nın başlamasının ardından İtalyan futbolu için de geri dönüşün adımları bir bir atılmaya başlanıyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, salgın sebebiyle askıya alınan 'nın 13 veya 20 Haziran tarihleri arasında başlayabileceğini söyledi.

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Resmi kararın 28 Mayıs Perşembe günü açıklanması beklenirken Rai TG3'e koşuan Spadafora şöyle söyledi:

"Serie A'nın başlangıcı için iki olası tarih üzerinde çalışmalarımız var: 13 veya 20 Haziran."

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"Tıpkı antrenmanların başlangıcı üzerine olduğu gibi geri dönüş için de protokol hazırlandı. Perşembe günü devam edip etmeyeceğimiz; devam edeceksek de ne zaman başlayacağımız üzerine karar alacağız."

İtalyan Futbolcular Birliği (AIC) Başkanı Damiano Tommasi de Sky Sport'a verdiği demecinde Serie A oyuncularının yeniden sahalara dönmekten memnun olacağını belirtmişti:

"Eğer koşullar sağlanırsa oyuncular da yeniden başlamaktan dolayı mutluluk duyar. Bir şeyleri eleştirmek, geri dönmeye karşı olduğumuz anlamına gelmiyor."