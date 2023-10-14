İtalyan teknik direktör, Sacha Boey'nin A Millî Takım'da oynama ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya ile oynanacak EURO 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan hoca, "Sacha Boey, Türk vatandaşlığına geçmesi durumunda ona şans verir miydiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Sacha Boey çok iyi bir futbolcu ama bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için o ülkede 5 sene oynaması gerekiyor.

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"Boey 2 senedir Türkiye'de. Zamanı geldiğinde değerlendirmeye alırız."

Vincenzo Montella, Letonya maçı için ne söyledi?

Yarın oynanacak Letonya maçını değerlendiren Montella, Hırvatistan karşısında oynadıkları oyunda planların işlediğinin hatırlatılması üzerine şu yorumu yaptı:

"Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Hem çok sabırlı olacağız hem de topu çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz."

Türkiye - Letonya maçı ne zaman?

Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'a karşı sükseli bir galibiyet elde eden A Millî Takım, 15 Ekim Pazar günü Letonya ile mücadele edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç Saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.