Noel Aseko, FC Bayern Münih’ten Eintracht Frankfurt’a transfer olmasının nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Neden Eintracht, neden Bayern değil? Teknik direktör ve yönetim kurulu ile de çok yoğun bir iletişim içindeydim. Evet, hem Frankfurt hem de Bayern ile verimli görüşmeler yaptık. Ardından teknik direktör benimle samimi bir konuşma yaptı, ben de ona karşı dürüst davrandım ve bu sayede Eintracht transferi gerçekleşti. Yani Bayern'in teknik direktörüyle de iyi görüşmelerim oldu," dedi Aseko, Frankfurt'taki tanıtım toplantısında.

Hannover 96’da bir buçuk yıllık kiralık dönem ve ikinci lig takımında geçirdiği güçlü bir sezonun ardından Bayern, geri alım opsiyonunu kullanarak bu yetenekli orta saha oyuncusunu ilk etapta geri getirmişti. Bunun üzerine, Aseko’nun FCB’de takımdan ayrılan Leon Goretzka’nın yerini alıp alamayacağı konusunda spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak Bayern, as kadrodaki Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in arkasında orta sahanın merkezinde alternatif olarak Tom Bischof ve yeni transfer Nathaniel Brown'ı planlıyor. Bilindiği üzere sol bek de 6 numara olarak oynayabiliyor ve acil bir durumda, çok yönlü oyuncu Konrad Laimer gibi defansif orta saha pozisyonunda da görev alabilir.

Vincent Kompany onun hayranı olsa da: Noel Aseko, FC Bayern’den ayrılıyor

Bayern teknik direktörü Kompany, aslında Aseko’nun büyük bir hayranı olarak biliniyor; onu Hannover’e kiralanmadan önce düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil etmişti. Ancak belki de Belçikalı teknik adam, tam da bu nedenle 20 yaşındaki oyuncuya karşı bu kadar dürüst davrandı; zira Alman şampiyonunda, Aseko’nun gelişimi için ihtiyaç duyduğu süreyi muhtemelen alamayacaktı.





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Böylece Aseko, yaklaşık on iki milyon avro transfer ücreti ödediği söylenen Eintracht’a transfer olmaya karar verdi. Alman U21 milli takım oyuncusu, Frankfurt’ta 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı; gelecekte orada orta sahanın organizasyonunu üstlenecek ve büyük hedefleri var: “Sanırım herkes bir gün A milli takımında oynamak ister. Tabii ki bu benim de hedefim olmalı. Neden olmasın? Hayır dersem yalan söylemiş olurum," dedi Berlin doğumlu oyuncu.