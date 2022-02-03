Saint-Etienne'in yeni stoperi Joris Gnagnon'ı takım arkadaşları kulübün yeni koruma görevlisi zannetti.

Eylül 2021'de Sevilla ile yol ayrımına giden Fransız oyuncu 4 ay kulüpsüz ve sahalardan uzak kaldı.

Ara transfer döneminde Saint-Etienne ile anlaşan Joris Gnagnon serbest kaldığı süre zarfında aldığı 20 kilo fazlasıyla ekibe katıldı.

Joris Gnagnon ne yaşadı?

GetFootballNewsFrance'da yer alan habere göre; Saint-Etienne'in yeni stoperi Joris Gnagnon'ın aldığı kilolar Ligue 1'de başına dert açtı.

Ocak ayında kulübe imza atan Joris Gnagnon'ı bir takım arkadaşı kulüp binasına girerken gördü ve Fransız stoperi kulübün yeni koruma görevlisi zannetti.

Yaklaşık 20 kilo fazlası bulunan 25 yaşındaki oyuncu kendine verilen programa başlasa da hala kondisyon eksiği var.

Ayrıca Saint-Etienne, Ocak ayında savunmaya bir takviye daha yaptı ve eski Manchester City stoperi Eliaquim Mangala'yı kadrosuna kattı.

Saint-Etienne, Ligue 1'de ne durumda?

Ligue 1 tablosunda PSG, 53 puanla rakiplerini geride bırakıp liderlik koltuğunda otururken onu 42 puanla Nice takip ediyor.

Saint-Etienne ise 22 haftada topladığı 15 puanla lig tablosunun en alt sırasında yer alıyor. Bu yıl çıktıkları karşılaşmalarda yalnız 3 galibiyet alabilen ekibin 6 beraberlik, 13 mağlubiyeti var.

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