Hollandalı oyuncu, yeniden İngiltere'ye dönüp yarım kalan hikayesini tamamlamak amacında.

Arnaut Danjuma, Bournemouth ile Premier Lig'de oynamasının ardından "İngiltere'de bitmemiş bir işi" olduğunu belirtirken ortaya çıkan söylentilerin komik bir şekilde yayıldığını vurguluyor.

Hollandalı kanat oyuncusu, Liverpool’un kendisiyle ilgilendiğinin farkında ve onlardan gelecek bazı tekliflere de açık.

Mohamed Salah ve Sadio Mane’nin Kırmızılar’dan ayrılma ihtimali yüksek sesle konuşulurken Jürgen Klopp’un yeni isimler üzerinde çalıştığı biliniyor.

GOAL, Liverpool'un 94 milyon Dolar’lık bir anlaşmayla Benfica forveti Darwin Nunez için girdiği transfer yarışını kazanabileceğini biliyor.

Ancak, kadrosunu alternatifli bir hale getirmek isteyen Liverpool, Danjuma’yı da listesinde bulunduruyor.

Arnaut Danjuma Liverpool için bir hedef mi?

25 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda 17 gol kaydederek Bournemouth'ta dikkat çekti ve geçen sezon La Liga takımı Villarreal ile 16 gol katkısında bulundu.

Böylece kalitesini gösteren Danjuma, dev takımların transfer hedefi haline geldi.

Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Açıkçası, bu biraz komik bir hikaye.

“Hepimiz basında söylenenleri okuduk, ama ben çabuk öğrenen biriyim. İlginin farkında olduğumu söyleyerek Hollanda'da bir röportaj yaptım.

“Bana bunun farkında olup olmadığımı sordular ve herkes gibi ben de farkındayım, siz de biliyorsunuz çünkü basına yansıdı.

"Medya sayesinde farkındayım, ama Liverpool'un ilgisini hiçbir zaman teyit etmedim.

“Takımımdan hiçbir şey duymadım ve şu anki haliyle Villarreal'deki futbolumun tadını çıkarıyorum. Orada gerçekten mutluyum. Harika bir sezon geçirdik.

“Unai Emery benim için harika oldu. Çok iyi bir teknik direktör. Kulüpteki herkes benim için inanılmaz, bu yüzden oynadığım takımı asla küçük düşüremem" dedi.

Danjuma Liverpool'a transfer olmak ister mi?

Hollandalı yıldız, Liverpool'un şu anda kendisine gösterilen herhangi bir resmi ilgiden habersiz olsa da, İngiliz futboluna dönmek ona çekici geliyor.

Danjuma şunları ekledi: “İngiltere'de, henüz bitmemiş işlerim var. İlk başta Bournemouth'a katılmamın nedenlerine bakarsanız, Premier Lig'de futbol oynamak için oraya gittim.”

Bu açıklamanın ardından Danjuma, Kırmızılar’a transfer olup kendisini İngiltere’de de gösterme niyetinde olduğunu gösterdi.

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